Hindistan'da yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi: 2 ölü, 3 yaralı Yağışlı havada oluşan trafikteki araçlar, tepeden düşen kayaların altında kağıt gibi ezildi. Heyelan ve kaya düşmesi gibi olayların sık yaşandığı noktada, 2 kişi can verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Hindistan'da ölümün geldiği an saniye saniye kayıt altına alındı.

Nagaland eyaletinde korku dolu anlar yaşandı.

Dimapur ile Kohima arasındaki yolda araç trafiği oluştu.

Araçları kağıt gibi ezdi

Yağışlı havanın etkili olduğu bölgede, trafikteki 3 araç, yamaçtan düşen kayaların altında kaldı.

Yerel saatle 17.00 sıralarında yaşanan kazada, kayaların düşme anı ve araçları adeta kağıt gibi ezdiği anlar, bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Ölü ve yaralılar var

2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı olayda, yetkililer harekete geçti.

Kazanın ardından karayollarındaki güvenlik altyapısının gözden geçirileceği ve gerekli adımların atılacağı açıklandı.

İki araca birden çarptı

Öte yandan görüntülerde, yamaçtan düşen ilk kayanın yan yana duran iki aracı birden ezdiği, ikinci kayanın ise ezilen ilk araçların önündeki başka bir aracı ezdiği ve aracın yanındaki kamyona çarptığı görüldü.

Otomobilin içinden çıkan vatandaşlar da kameraya yansıdı.