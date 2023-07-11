Hindistan'da ölümün geldiği an saniye saniye kayıt altına alındı.
Nagaland eyaletinde korku dolu anlar yaşandı.
Dimapur ile Kohima arasındaki yolda araç trafiği oluştu.
Araçları kağıt gibi ezdi
Yağışlı havanın etkili olduğu bölgede, trafikteki 3 araç, yamaçtan düşen kayaların altında kaldı.
Yerel saatle 17.00 sıralarında yaşanan kazada, kayaların düşme anı ve araçları adeta kağıt gibi ezdiği anlar, bir başka aracın kamerasına yansıdı.
Ölü ve yaralılar var
2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı olayda, yetkililer harekete geçti.
Kazanın ardından karayollarındaki güvenlik altyapısının gözden geçirileceği ve gerekli adımların atılacağı açıklandı.
İki araca birden çarptı
Öte yandan görüntülerde, yamaçtan düşen ilk kayanın yan yana duran iki aracı birden ezdiği, ikinci kayanın ise ezilen ilk araçların önündeki başka bir aracı ezdiği ve aracın yanındaki kamyona çarptığı görüldü.
Otomobilin içinden çıkan vatandaşlar da kameraya yansıdı.