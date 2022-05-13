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    Hindistan'da yangın: 26 ölü, 30 yaralı

    Hindistan’da bir binada yangın faciası yaşandı. Yanan binadan 26 ceset çıktı. 30 kişi ise yaralandı.
    • 13.05.2022 - 23:57
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    Hindistan'da yangın: 26 ölü, 30 yaralı

    Hindistan’ın Delhi şehrinde Mundka metro istasyonu yakınındaki bir binada yangın çıktı.

    26 kişi hayatını kaybetti

    Olayda en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, 30’dan fazla kişinin ise yaralandığı açıklandı.

    Güvenlik kamerası görüntülerinde binanın 1’inci katındaki dumanların hızla yayıldığı görüldü. Binada birçok şirkete ait ofisin bulunduğu öğrenilirken, binadakilerin panikle camlardan atlamaya çalıştığı belirtildi.

    Hindistan'da yangın: 26 ölü, 30 yaralı - Video

    60 kişi binadan kurtarıldı

    İHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile binada mahsur kalan 60 kişinin kurtarıldığı açıklandı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, yangının jeneratörden çıktığı öğrenildi.

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