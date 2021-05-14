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- Hindistan'da yıldırım düşmesinin ardından 18 fil ölü bulundu
Hindistan'da yıldırım düşmesinin ardından 18 fil ölü bulundu
Assam eyaletinde sağanak yağışlar sırasında yıldırım düşmesinin ardından 18 yabani filin öldüğü belirlendi.
- AA
- 14.05.2021 - 08:58
- Güncelleme : 14.05.2021 - 11:25
Hindistan'ın Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde ormanlık alanda bulunan 18 filin yıldırım sonucu ölmüş olabileceğini bildirdi.
ÇEVRE BAKANI: ÜZÜNTÜ DUYUYORUM
Assam Çevre ve Orman Bakanı Parimal Suklabaidya, olaydan "derin üzüntü duyduğunu" ifade etti.
ÖLÜMLER ARAŞTIRILACAK
Fillerin ölüm sebebinin bölgede yapılacak araştırmalar sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.