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    Hindistan'da yıldırım düşmesinin ardından 18 fil ölü bulundu

    Assam eyaletinde sağanak yağışlar sırasında yıldırım düşmesinin ardından 18 yabani filin öldüğü belirlendi.
    • AA
    • 14.05.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 11:25
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    Hindistan'da yıldırım düşmesinin ardından 18 fil ölü bulundu

    Hindistan'ın Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde ormanlık alanda bulunan 18 filin yıldırım sonucu ölmüş olabileceğini bildirdi.

    ÇEVRE BAKANI: ÜZÜNTÜ DUYUYORUM

    Assam Çevre ve Orman Bakanı Parimal Suklabaidya, olaydan "derin üzüntü duyduğunu" ifade etti.​​​​​​​

    ÖLÜMLER ARAŞTIRILACAK

    Fillerin ölüm sebebinin bölgede yapılacak araştırmalar sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.

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