Hindistan'da yoga gurusu Ramdev ile sağlık çalışanları karşı karşıya

Modern tıp ve doktorlar hakkındaki sözleri nedeniyle tepki çeken Ramdev'in, halka kendi ilaçlarını satmaya çalıştığı belirtildi.

Koronavirüs hastalığının tedavisinde inek idrarı ve gübresi gibi ilginç önerilerle gündeme gelen Hindistan'da, bu kez Başbakan Narendra Modi’nin yoga gurusu ile sağlık çalışanları arasında tartışma başladı.

Yoga gurusu Baba Ramdev, modern tıbbı “aptal bilim” olarak tanımladı, aşı yaptırmalarına rağmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Hint doktorlardan bahsetti.

"BUNLAR NE BİÇİM DOKTOR"

Daha önce "yoganın koronavirüsü önleyebileceğini" iddia eden Ramdev'in "Kendilerini bile kurtaramıyorlarsa bunlar ne biçim doktor." sözleri tepkilerin odağına oturdu. Hindistan'da doktorlar, "Kara Gün" adıyla gerçekleştirdikleri protestoda, Ramdev'in tutuklanmasını istedi.

"HÜKÜMET RAMDEV'E DUR DEMELİ"

Hindistan Tabipler Birliği (IMA) Başkanı John Austin Jayalal, "Baba Ramdev 'aşı olmayın' diyor. Modern tıbbı 'aptalca' şeklinde nitelendiriyor ve ilaçların daha fazla insanı öldürdüğünü söylüyor. Açıklamaları kesinlikle kafa karışıklığına neden oluyor. Merkezi hükümet buna dur demeli." şeklinde konuştu.

DOKTORLAR TEPKİLİ: YARGILANSIN

Hindistan'da kritik durumdaki koronavirüs hastalarının tedavisinde ön saflarda yer alan doktorlar, Ramdev'in "mantıksız, bilimsel olmayan, alçaltıcı ve aşağılayıcı ifadeler" nedeniyle Salgın Hastalıklar Yasası kapsamında yargılanmasını istedi.

Financial Times'ın aktardığına göre, Ramdev ve tıp uzmanları arasında gerginlik, koronavirüse karşı iyi geldiği iddia edilen Coronil adlı ilacın piyasaya sürüldüğü şubat ayından bu yana tırmandı.

İlacın tanıtıldığı panelde Sağlık Bakanı Harsh Vardhan'ın da olduğu bildirildi. Hindistan Tabipler Birliği, Bakan Vardhan'ı "yanlış üretilmiş bir bilim dışı ürüne" güvenilirlik sunmakla eleştirdi.

"DOKTORLAR HASTALARI TEDAVİ EDERKEN, O İSE TIPLA DALGA GEÇTİ"

Son iki ayda 170 binden fazla Hint vatandaşı, pandemi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Koronavirüs nedeniyle zor günlerin yaşandığı Güneydoğu Asya ülkesinde, hastanelerin kritik durumdaki hastalarla dolduğu ve yatak, oksijen, ilaç ve personel kıtlığı ile mücadele etmek zorunda kalındığı ikinci koronavirüs dalgası sırasında tansiyon, keskin bir şekilde yükseldi.

Yoga kanalı milyonlarca kişi tarafından izlenen Ramdev, modern tıbbı "aptal bir iflas etmiş bilim" olarak ti'ye aldı. Takipçilerine bir videosunda birçok Hint doktorun aşı olmalarına rağmen koronavirüse yenik düştüğünü söyledi.

Hindistan Yerleşik Doktorlar Derneği Federasyonu Başkanı Doktor Manish, "Ramdev, doktorların hastaları kendi hayatlarını umursamadan tedavi ettiği bir dönemde tıpla dalga geçti." ifadesini kullandı.

"İNSANLARI KENDİ İLAÇLARINA TEŞVİK EDİYOR"

Ramdev, eleştirilere rağmen kendi ilaçlarını öne sürerken, aşının etkinliğini küçümsemeye devam ediyor.

Hindistan Tabipler Birliği de açıklamaları nedeniyle Ramdev'i suçlayarak, yoga gurusunun halkta korku ve hayal kırıklığı duygusu yaratmaya çalıştığına, ayrıca insanları kendi ilaçlarını satın almaya teşvik ettiğine dikkat çekti.

IMA Genel Sekreteri Jayesh Lele, "Ramdev, eğitimsiz insanların olduğu bölgeleri ele geçirmeye çalışıyor ve onlara bunun ucuz bir ilaç olduğunu söylüyor." dedi.

Baba Ramdev'in, gelişmelerle ilgili yorum talebine yanıt vermediği kaydedildi.

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