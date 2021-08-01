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- Hindistan’da yol ortasında oluşan dev düden
Hindistan’da yol ortasında oluşan dev düden
Yol ortasında çapı 20 metre, derinliği 15 metre olan dev düden korkuturken, şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybının oluşmadığı belirtildi.
- İHA
- 01.08.2021 - 08:46
- Güncelleme : 01.08.2021 - 09:02
Hindistan’ın farklı bölgelerinde etkili olan muson yağmurları nedeniyle meydana gelen heyelan ve seller yolları zayıflatırken, başkent Yeni Delhi’de bir yolda sabah saatlerinde düden meydana geldi.
DERİNLİĞİ 15 METRE
Çapı 20, derinliği 15 metre olan düdenin içine birçok araç sığabilecek büyüklükte olduğu ifade edildi.
Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken; polisler, trafik akışını durdurdu.
Hindistan’da yol ortasında oluşan dev düden ViDEO
DAHA ÖNCE DE OLUŞTU
Aşırı yağışların ardından yolların etkilendiği Yeni Delhi’de böyle bir çukur ilk kez oluşmuyor.
Birkaç gün önce de yol ortasında düden meydana gelmiş, hareket halindeki bir araç düdenin içine düşmüştü.