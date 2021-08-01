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Hindistan’da yol ortasında oluşan dev düden

Hindistan’da yol ortasında oluşan dev düden

Yol ortasında çapı 20 metre, derinliği 15 metre olan dev düden korkuturken, şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybının oluşmadığı belirtildi.