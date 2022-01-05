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- Hindistan’da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 16 ölü, 26 yaralı
Hindistan’da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 16 ölü, 26 yaralı
Bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
- İHA
- 05.01.2022 - 14:55
- Güncelleme : 05.01.2022 - 15:53
Hindistan’ın Jharkhand eyaletindeki Pakur bölgesinde bir yolcu otobüsü, tüp taşıyan bir kamyonla çarpıştı.
Polis, kaza sonucu en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin ise yaralandığı bildirdi.
TÜPLERİN PATLAMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis açıklamasında, tüplerin patlamamasının daha büyük bir faciayı önlediği ifade edildi.
Hindistan’da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı ViDEO
SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza yapan araçların hızının yüksek olduğu ve bölgedeki yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ifade edildi.