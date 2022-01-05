Haberler

Dünya Haberleri

Hindistan’da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 16 ölü, 26 yaralı

Hindistan’da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 16 ölü, 26 yaralı

Bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi.