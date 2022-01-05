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    Hindistan’da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 16 ölü, 26 yaralı

    Bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
    • İHA
    • 05.01.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 15:53
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    Hindistan’da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 16 ölü, 26 yaralı

    Hindistan’ın Jharkhand eyaletindeki Pakur bölgesinde bir yolcu otobüsü, tüp taşıyan bir kamyonla çarpıştı.

    Polis, kaza sonucu en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin ise yaralandığı bildirdi.

    TÜPLERİN PATLAMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

    Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Polis açıklamasında, tüplerin patlamamasının daha büyük bir faciayı önlediği ifade edildi.

    Hindistan’da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı ViDEO

    Hindistan’da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 16 ölü, 26 yaralı #1

    SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kaza yapan araçların hızının yüksek olduğu ve bölgedeki yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ifade edildi.

    Hindistan’da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 16 ölü, 26 yaralı #2


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