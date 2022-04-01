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Hindistan’da yolcu uçağı direğe çarptı
Hindistan'da Boeing 737-800 tipi bir yolcu uçağı terminalden piste doğru hareket ederken kanadını elektrik direğine çarptı.
- İHA
- 01.04.2022 - 01:50
Pazartesi günü, bir SpiceJet uçağı Delhi Havalimanı'nda yolcuları terminalden taşırken elektrik direğine çarptı.
YOLCULAR UÇAKTAYDI
Kaza sırasında ise yolcular uçaktaydı.
Çarpışmanın Boeing 737-800 yolcu uçağı, terminalden piste doğru hareket ederken meydana geldiği söylendi.
Hindistan’da yolcu uçağı direğe çarptı - Video
KANADI ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI
Uçağın elektrik direğine çarpmasıyla beraber kanadın arka ucundaki menteşeli bir parça zarar gördü.
Uçak körfeze dönmek zorunda kaldı ve yolcular başka bir uçağa aktarıldı.