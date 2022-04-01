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    Hindistan’da yolcu uçağı direğe çarptı

    Hindistan'da Boeing 737-800 tipi bir yolcu uçağı terminalden piste doğru hareket ederken kanadını elektrik direğine çarptı.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 01:50
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    Hindistan’da yolcu uçağı direğe çarptı

    Pazartesi günü, bir SpiceJet uçağı Delhi Havalimanı'nda yolcuları terminalden taşırken elektrik direğine çarptı.

    YOLCULAR UÇAKTAYDI

    Kaza sırasında ise yolcular uçaktaydı.

    Çarpışmanın Boeing 737-800 yolcu uçağı, terminalden piste doğru hareket ederken meydana geldiği söylendi.

    Hindistan’da yolcu uçağı direğe çarptı - Video

    KANADI ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

    Uçağın elektrik direğine çarpmasıyla beraber kanadın arka ucundaki menteşeli bir parça zarar gördü.

    Uçak körfeze dönmek zorunda kaldı ve yolcular başka bir uçağa aktarıldı.

    Hindistan’da yolcu uçağı direğe çarptı #1

    Hindistan’da yolcu uçağı direğe çarptı #2


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