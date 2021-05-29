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Hindistan'da yolcu uçağına yarasa girdi

Hindistan'da yolcu uçağına yarasa girdi

Uçuş sırasında fark edilen bir yarasa uçağın içinde paniğe neden oldu. Uçağın kalkıştan 30 dakika sonra Yeni Delhi'ye dönmesi ile yarasa uçaktan çıkarıldı.