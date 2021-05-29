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    Hindistan'da yolcu uçağına yarasa girdi

    Uçuş sırasında fark edilen bir yarasa uçağın içinde paniğe neden oldu. Uçağın kalkıştan 30 dakika sonra Yeni Delhi'ye dönmesi ile yarasa uçaktan çıkarıldı.
    • İHA
    • 29.05.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 17:47
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    Hindistan'da yolcu uçağına yarasa girdi

    Hindistan'dan ABD'ye giden bir uçakta hareketli dakikalar yaşandı.

    Yeni Delhi-Newark seferini yapan Hindistan Havayolları'na ait yolcu uçağının business class bölümüne giren yarasa, uçuş sırasında fark edildi.

    Kabin görevlilerinin olayı fark etmesi ile durum kokpit ekibine bildirildi.

    ÇALIŞMALAR YAPILDI

    Hava Trafik Hizmeti (ATC) ile temasa geçilerek Yeni Delhi’ye dönüş kararı alındı.

    Uçuştan 30 dakika sonra geri dönen uçakta yarasayı çıkarmak için çalışmalar yapıldı.

    Hindistan'da yolcu uçağına yarasa girdi VİDEO

    Hindistan da yolcu uçağına yarasa girdi #1

    UÇAK DEZENFEKTE EDİLDİ

    Yapılan çalışmaların ardından yarasının çıkması ile uçak dezenfekte edildi.

    Yarasanın çıkma anları, cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

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