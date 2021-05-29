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Hindistan'da yolcu uçağına yarasa girdi
Uçuş sırasında fark edilen bir yarasa uçağın içinde paniğe neden oldu. Uçağın kalkıştan 30 dakika sonra Yeni Delhi'ye dönmesi ile yarasa uçaktan çıkarıldı.
- İHA
- 29.05.2021 - 17:41
- Güncelleme : 29.05.2021 - 17:47
Hindistan'dan ABD'ye giden bir uçakta hareketli dakikalar yaşandı.
Yeni Delhi-Newark seferini yapan Hindistan Havayolları'na ait yolcu uçağının business class bölümüne giren yarasa, uçuş sırasında fark edildi.
Kabin görevlilerinin olayı fark etmesi ile durum kokpit ekibine bildirildi.
ÇALIŞMALAR YAPILDI
Hava Trafik Hizmeti (ATC) ile temasa geçilerek Yeni Delhi’ye dönüş kararı alındı.
Uçuştan 30 dakika sonra geri dönen uçakta yarasayı çıkarmak için çalışmalar yapıldı.
Hindistan'da yolcu uçağına yarasa girdi VİDEO
UÇAK DEZENFEKTE EDİLDİ
Yapılan çalışmaların ardından yarasının çıkması ile uçak dezenfekte edildi.
Yarasanın çıkma anları, cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.