Hindistan'da yüzlerce kadın dini tören için koronavirüsü yok saydı

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan Sanand bölgesinde yüzlerce kadın, dini tören için sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Hindistan'da koronavirüs salgını nedeni ile vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ederken, hayatını kaybedenler parklarda ve boş arazilerde yakılıyor.

Ülkedeki oksijen krizi nedeni ile ise birçok hastanın tedavisine devam edilemezken, birçok hastanede boş yatak bulunamıyor.

YÜZLERCE KADIN DİNİ TÖREN İÇİN SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde bulunan Sanand bölgesinde yer alan ve Başbakan Narendra Modi'nin de memleketi olan Navapura köyünde yüzlerce kadın, koronavirüs salgınını hiçe saydı.

Hindistan'da yüzlerce kadın, koronavirüse rağmen dini törene katıldı

KORONAVİRÜSTEN DUA EDEREK KURTULACAKLARINA İNANAN KADINLAR, MASKESİZ VE SOSYAL MESAFESİZ YÜRÜDÜ

Kadınlar başlarında taşıdıkları su dolu tencereler ile Baliyadev Tapınağı'na maskesiz ve sosyal mesafesiz şekilde yürüyüş gerçekleştirdi. Kadınların tapınakta dua etmenin koronavirüsten kurtulmaya yardımcı olacağına inandıkları için bu yürüyüşü düzenledikleri ifade edildi.

POLİSLER UYARILARDA BULUNDU

Yürüyüşe ait görüntüleri sosyal medyada yayılması ise öfkeye neden oldu. Polis Şefi Virendra Yadav olaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın duyulmasının ardından bölgeye polis ekipleri gönderildiğini, ekiplerin kadınlara evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulunduğunu ifade etti.

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yadav ayrıca, olayla ilgili 23 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

ÜLKEDE GÜNLÜK VAKA SAYISI 300 BİNİN ÜZERİNDE

Görüntülerin ardından Gujarat eyaletinde, 12 Mayıs'a kadar karantina tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Hindistan’da toplam vaka sayısı 21 milyon 64 bin 862’ye, toplam can kaybı ise 230 bin 10’a ulaştı. Ülkede günlük vaka sayısı son günlerde 300 bin üzerinde, günlük can kaybı ise 3 binin üzerinde seyrediyor.