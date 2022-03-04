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    Hindistan'daki bir evde patlama: 10 ölü

    Hindistan'ın Bihar eyaletinde, yasa dışı hava fişek üretildiği belirtilen evde meydana gelen patlamada, 10 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
    • AA
    • 04.03.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 15:48
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    Hindistan'daki bir evde patlama: 10 ölü

    Hindistan'ın Bihar eyaletinin Bhagalpur kentinde bir evde dün gece şiddetli patlama meydana geldi.

    Kilometrelerce uzaktan duyulan patlamada ev tamamen enkaz haline gelirken, yakınındaki 3 binanın da duvarları yıkıldı.

    10 CESET TANINMAZ HALE GELDİ

    Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin evin enkazından 10 kişinin tanınmayacak haldeki cesedini çıkardığını, yaralanan 9 kişinin de tedavi için hastaneye kaldırıldığını aktardı.

    Bhagalpur Bölgesi Yönetim Yetkilisi Subrat Kumar Sen, aynı evde 2008'de benzer bir patlama olduğunu, yasa dışı havai fişek üretimi yapan ev sahibinin eşi dahil 3 kişinin öldüğünü aktardı.

    Hindistan'da bir evde meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti VİDEO

    YASA DIŞI HAVAİ FİŞEK ÜRETİLİYORDU

    Sen, dün geceki patlamayla evde yasa dışı havai fişek üretiminin sürdürüldüğünün anlaşıldığını ifade etti.

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

    Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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