Hindistan'daki havalimanında bir kadın dini liderin çantasından kafatası çıktı

Hindistan polisi yaptığı açıklamada, havalimanındaki bagaj kontrolü sırasında, bir kadın dini liderinin çantasından insan kafatası çıktığını açıkladı.

Hindistan'da havalimanında sıra dışı anlara şahit olundu.

Hindistan polisi, salı günü yaptığı açıklamada, bir kadın dini liderin bagajında insan kafatası bulunmasının ardından Indore Devi Ahilyabai Holkar Havaalanı'nda uçağa binişinin engellendiğini söyledi.

Havaalanı polis karakolundan sorumlu Rahul Sharma, komşu Ujjain bölgesinin sakini Sadhvi Yogmata'nın pazartesi günü Delhi'ye giden bir uçağa binmek üzere havaalanına geldiğini belirtti.

BAGAJ TARAMASI SIRASINDA KAFATASI BULUNDU

Sharma'nın aktardığına göre, bagaj taraması sırasında güvenlik görevlileri, kadından çantasını açmasını istedi ve bagajın içerisinde bir kafatası bulundu.

Sharma, "Polis, Sadhvi'yi sorguladı ve kafatasının onun rahmetli Guru'suna ait olduğunu belirledi. Sadhvi, kafatası ve diğer parçaları Ganga'daki diğer kalıntılarla birlikte batırmak için Haridwar'a gittiğini söyledi" dedi.

Sadhvi'nin uçuşta insan kafatası veya diğer ceset kalıntılarını taşımak için herhangi bir izin belgesi almadığı için uçağa binmesine izin verilmediği bildirildi.

Sharma, kadının ifadesi alındıktan sonra geçişine izin verildiğini de sözlerine ekledi.