medya kullanıcıları, Hindistan'da elindeki bıçağı, taşla sürterek bileyen maymunun görüntülerini gördükten sonra şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hindistan’da bir maymunun bıçakla yaptığı hareketler gündem oldu.

Maymunun eline aldığı bıçağı önündeki taşa sürterek bilediği anlar sosyal medyada viral haline geldi.

"SAVAŞA HAZIRLIK YAPIYOR GİBİ"

Telefon ile o anki halleri kaydedilen maymuna binlerce yorum beraberinde geldi.

kullanıcılar maymunun bıçağı bilediği anlardaki hareketlerine "Savaşa hazırlık yapıyor gibi" yorumlarda bulundu.

Hindistan'daki maymunun görüntüleri herkesi şaşırttı VİDEO