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- Hindistan'daki maymunun görüntüleri herkesi şaşırttı
Hindistan'daki maymunun görüntüleri herkesi şaşırttı
medya kullanıcıları, Hindistan'da elindeki bıçağı, taşla sürterek bileyen maymunun görüntülerini gördükten sonra şaşkınlıklarını gizleyemedi.
- İHA
- 10.12.2021 - 22:15
- Güncelleme : 10.12.2021 - 22:27
Hindistan’da bir maymunun bıçakla yaptığı hareketler gündem oldu.
Maymunun eline aldığı bıçağı önündeki taşa sürterek bilediği anlar sosyal medyada viral haline geldi.
"SAVAŞA HAZIRLIK YAPIYOR GİBİ"
Telefon ile o anki halleri kaydedilen maymuna binlerce yorum beraberinde geldi.
kullanıcılar maymunun bıçağı bilediği anlardaki hareketlerine "Savaşa hazırlık yapıyor gibi" yorumlarda bulundu.
Hindistan'daki maymunun görüntüleri herkesi şaşırttı VİDEO