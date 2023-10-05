Hindistan’daki sel felaketinde can kaybı artıyor Hindistan’ın kuzeyindeki Sikkim eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi. Felaket nedeniyle 102 kişi kayboldu.

İHA

Hindistan'ı sel vurdu...

Hindistan’ın kuzeyindeki Sikkim eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle göl ve nehirdeki su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen sel felaketinde bilanço artıyor.

14 kişi öldü, 102 kişi kayıp

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 14’e yükseldiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Kayıp olarak bildirilen kişi sayısının ise 102’ye yükseldiği açıklanırken arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Felaketten 22 bin kişi etkilendi

Ulusal Afet Müdahale Gücü açıklamasında, bazı otoyolların trafiğe kapandığı, 11 köprünün de yıkıldığı kaydedildi.

En az 22 bin kişinin sel felaketinden etkilendiği bölgede şiddetli yağışların devam etmesi, köprü ve yolların hasarlı olması nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarında aksaklık yaşandığı bildirildi.

Heyelan için uyarı yapıldı

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), Sikkim ve komşu eyaletlerde 2 gün boyunca yağışların devam etmesinin beklenmesi nedeniyle toprak kayması ve uçuşlarda yaşanacak aksaklıklar konusunda uyarıda bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)