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    Hindistan'daki sellerde can kaybı 62'ye yükseldi

    Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam ve Meghalaya eyaletlerindeki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 62'ye yükseldi.
    • 19.06.2022 - 20:19
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    Hindistan'daki sellerde can kaybı 62'ye yükseldi

    Hindistan'ın Assam eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları nedeniyle hayat durma noktasına geldi.

    Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, haftalardır süren sağanak yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.

    Assam Eyaleti Afet Yönetimi, eyaletteki 32 ilçenin sular altında kaldığını ve 3 milyondan fazla kişinin de evini terk ettiğini belirtti.

    20 bin kişi tahliye edildi

    Assam Eyalet Başbakanı Himanta Biswa Sarma dün afet bölgelerine yaptığı ziyarette, "Artık kurtarma operasyonlarına odaklanıyoruz" diyerek 20 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

    Hindistan daki sellerde can kaybı 62 ye yükseldi #1

    Hindistan daki sellerde can kaybı 62 ye yükseldi #2

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