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    Hindistan'dan aşı kartlarını tanımayan İngiltere'ye tepki

    Hindistan, İngiltere’nin Hint yetkililerce verilen koronavirüs aşı sertifikasını tanımama kararını "ayrımcı politika" olarak nitelendirdi.
    • AA
    • 22.09.2021 - 00:16
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    Hindistan'dan aşı kartlarını tanımayan İngiltere'ye tepki

    Hindistan, İngiltere'nin, bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarının koronavirüs aşı kartlarını tanımama kararına tepki gösterdi.

    Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Sekreter Harsh Vardhan Shringla, geçen hafta açıklanan ve ekimde yürürlüğe girecek söz konusu kuralın çözüme kavuşturulmaması durumunda, "karşılıklı önlemler almak" zorunda kalabileceklerini belirtti.

    HİNDİSTAN AŞISINI YAPTIRAN ZİYARETÇİLER İÇİN KARANTİNA VE TEST KARARI

    İngiltere’nin uygulayacağı yeni kurallara göre, Hindistan üretimi AstraZeneca aşısıyla tamamen aşılanmış ziyaretçilere 10 günlük karantina uygulanacak ve bu kişilerin koronavirüs testi yaptırmaları gerekecek.

    Hindistan dan aşı kartlarını tanımayan İngiltere ye tepki #1

    HİNDİSTAN AŞILARI, İNGİLTERE TARAFINDAN TANINMIYOR

    Hindistan Serum Enstitüsünün "Covishield" adıyla ürettiği AstraZeneca aşıları İngiltere tarafından tanınmıyor.

    Enstitü, aşı için Avrupa Birliğine resmi onay başvurusunda bulunmamıştı.

    Hindistan dan aşı kartlarını tanımayan İngiltere ye tepki #2

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