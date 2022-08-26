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    Hindistan'dan Pakistan'a kazara atılan füze, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi

    Hindistan'da Pakistan'a yanlışlıkla süpersonik bir seyir füzesi fırlattıkları tespit edilen 3 hava kuvvetleri subayı, görevden alındı.
    • 26.08.2022 - 02:40
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    Hindistan'dan Pakistan'a kazara atılan füze, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi

    Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Mart ayında komşu Pakistan'a yanlışlıkla bir BrahMos süpersonik seyir füzesi ateşledikleri için üç subayı görevden aldığı bildirildi.

    Rus-Hint ortak yapımı, nükleer kapasiteli seyir füzesi

    BrahMos füzesi, Rusya ve Hindistan tarafından ortaklaşa geliştirilen, 180 mil menzile ve Mach 3 hız kabiliyetine sahip, nükleer kapasiteli bir seyir füzesidir.

    Hindistan dan Pakistan a kazara atılan füze, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi #1

    "Rutin bakım sırasında yaşanan bir kaza" dendi

    Business Insider'ın haberine göre; Hindistan Savunma Bakanlığı'nın 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, kazanın rutin bakım sırasında meydana gelen teknik bir arızadan kaynakladığı kaydedildi.

    Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

    Hindistan dan Pakistan a kazara atılan füze, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi #2

    Pakistan, füzenin yanlışlıkla fırlatıldığını son anda anladı

    AA'nın aktardığına göre; Pakistan'ın füzenin uçuşunu takip ettiği ve bir misilleme saldırısına hazırlandığı ancak bir şeylerin yanlış olduğunu anladıktan sonra ertelediği de bildirildi.

    Nükleer savaşı tetikleyebilirdi

    Araştırmacılar, dünyanın nükleer cephaneliğinin %2'sini elinde tutan Hindistan ve Pakistan arasındaki bir nükleer savaşın yıkıcı küresel sonuçlara yol açabileceğini söylüyorlar.

    Hindistan dan Pakistan a kazara atılan füze, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi #3


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