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    Hindistan’ın sadece bir eyaletinde her yıl 10 bin çocuk kayboluyor

    Çocuk kaçakçılığının yaygınlaştığı Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinde her yıl 10 bin çocuğun kaybolduğu bildirildi.
    • 30.07.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 15:47
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    Hindistan’ın sadece bir eyaletinde her yıl 10 bin çocuk kayboluyor

    Hindistan'da çocukların kaybolması toplumda infial yaratıyor.

    Hindistan’ın kalabalık nüfusu içinde çocuk kaçakçılığı giderek artıyor. Ülkenin Madya Pradeş eyaletinde her yıl 10 bin çocuğun kaybolduğununun açıklanması yankı buldu.

    Her gün 30 çocuk kayıp

    Ulusal Suç Kayıtları Bürosu (NCRB) verilerine göre, çocuk kaçakçılığının yaygınlaştığı Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinde her gün 30 çocuk kayıplara karışıyor ve bu çocuklardan 9’u asla bulunamıyor.

    Çocukların iş ve seks için kaçırıldığı düşünülüyor

    Eyalette kaybolan çocukların çoğunun iş, seks ve evlilik için kaçırıldığına inanılıyor. Bu olasılıklar da aileleri ve toplumu tedirgin ediyor.

    "Hükümet özel bir adım atmalı"

    Çocuk haklarını savunan bir sivil toplum kuruluşu Awaaz Vakfı'ndan Prashant Dubey, yaptığı açıklamada, hükümetin çocuk ticaretini durdurmak için özel bir adım atması gerektiğini söyledi.

    Eyalette çok sayıda çocuğun kaybolmasının başlıca nedenleri arasında yoksulluk, açlık, işsizlik gibi faktörlerin yattığını savunan Dubey, "Kast, toplum temelli ayrımcılık bu sorunun temelinde yer alıyor." ifadesini kullandı.

    Hindistan

    Yetkiliden "Hindistan hükümeti çocuk konusunda hassas" açıklaması

    Madya Pradeş eyaleti İçişleri Bakanı Narottam Mishra yaptığı açıklamada, hükümetin kayıp çocuklar için elinden geleni yaptığını, başarılı da olduğunu belirterek, Hindistan hükümetinin çocuk konusunda hassas olduğunun altını çizdi.


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