Dünya Kupası’ndan elenen Portekiz konuşulmaya devam ederken bir grup öfkeli Hint taraftarı, Cristiano Ronaldo’nun maketini parçaladı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun son zamanlarda yaşadığı olaylara bir yenisi daha eklendi.

2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ve Portekiz karşı karşıya geldi.

Yusuf En-Nesyri’nin 42. dakikada attığı golle Fas, maçı 1-0 kazandı.

Gözyaşları içinde sahayı terk etti

Portekiz'in elenmesi konuşulmaya devam ediyor.

Maçın ardından yıldız oyuncu Ronaldo, gözyaşları içinde sahayı terk etmişti.

"Bu hayal için çok savaştım"

Maçın ardından açıklama yapan Ronaldo, “Uluslararası alanda Portekiz'le de olmak üzere bir çok kupa kazandım ama ülkemizin adına dünyanın en yükseğine taşımak en büyük hayalimdi. Bunun için savaştım. Bu hayal için çok savaştım. Sahaya her şeyimi verdim. Mücadeleden kaçmadım ve hayalimden asla vazgeçmedim. Ne yazık ki dün rüya bitti.”

Maketi hedef alındı

Olaylı finalin ardından Hindistan'da çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Görüntülerde, bir grup Hint taraftarının Ronaldo'nun maketini hedef aldığı görüldü.

Hindistanlı taraftarlar Cristiano Ronaldo'nun maketini hedef aldı VİDEO



Tekme ve sopalarla saldırdılar

Söz konusu makete sopalarla saldıran taraftarlar, yere devirdikleri maketin üstüne çıktı.

Tekme ve sopalarla maketi delik deşik eden öfkeli grup, daha sonra Cristiano Ronaldo'nun maketinin başını kopardı.

O anlar Ronaldo hayranları tarafından tepki çekti.