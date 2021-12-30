Maharaj, "Gandi, bu ülkeyi mahvetti" dedi. Hindu lider, bu sözlerinin ardından 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Hindistan'da vaaz veren Kalicharan Maharaj, ülkenin bağımsızlık lideri Mahatma Gandi’ye hakaret ettiği gerekçesiyle tepki topladı.

Dini gruplar arasında nefret söylemiyle vaaz verdiği iddia edilen din adamının, 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

NEFRET SÖYLEMİ GEREKÇESİYLE TUTUKLANDI

Hindistan’da "Yüce Ruh" olarak görülen ve bağımsızlık sembolü olan Mahatma Gandi, 1948’de suikasta uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Bu hafta başlarında Hindistan’da yapılan bir dini törende Hindu lider Kalicharan Maharaj, dinler arası nefreti aşıladığı ve hakarete varan konuşmalarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Hindu lider Maharaj, Gandi’ye hakaretten tutuklandı ViDEO



"GANDİ BU ÜLKEYİ MAHVETTİ"

Maharaj’ın vaazında, "Gandi, bu ülkeyi mahvetti, onu öldüren Nathuram Godse’ye selam olsun." dediği iddia edildi.

5 YIL HAPİSLE KARŞI KARŞIYA

Vaazının ardından tutuklanan din adamına, suçlu bulunması durumunda 5 yıl hapis cezası verilecek.

Öte yandan Hindistan’da muhalif grup, bu ayın başında düzenlenen toplantıda Müslümanlara soykırım çağrısında bulunan dini liderlerin hakaret suçlarından gözaltına alınmalarını talep ediyor.

1,4 milyar nüfusa sahip ülkenin yüzde 14’ünü Müslümanlar oluşturuyor.