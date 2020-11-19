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    Hindular inek dışkılarını yüzlerine sürdü

    Gübre Festivali Diwali'nde Kırsal alanlarda toplanan Hintler, inek gübrelerini ellerine alarak birbirlerinin yüzüne sürdü ve kartopu gibi birbirlerine fırlattı.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 08:27
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 09:01
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    Hindular inek dışkılarını yüzlerine sürdü

    Hindistan'ın en önemli yöresel etkinliklerinin başında gelen Gübre Festivali Diwali'nin son günleri yine bildik görüntülere sahne oldu.

    İneklerin çektiği römorklarda toplanan hayvan dışkıları, öncelikle Hindu rahipler eşliğinde tapınakların önüne yığıldı.

    KARTOPU GİBİ FIRLATTILAR

    Kırsal alanlarda toplanan Hintler, festival boyunca inek gübrelerini ellerine alarak birbirlerinin yüzüne sürdü ve kartopu gibi birbirlerine fırlattı.

    ET KESİMİ YASAKLANMIŞTI

    Hindistan'da geçtiğimiz günlerde Hindu milliyetçisi olan Başbakan Narendra Modi, hayvanların daha fazla korunması için baskıda bulunarak, birçok Hint eyaletinde uzun süreliğine et kesimini yasaklamıştı.

    Hindular inek dışkılarını yüzlerine sürdü ViDEO

    Hindular inek dışkılarını yüzlerine sürdü #1

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