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    Hint akademisyen cinsel ilişki karşılığında not yükseltti

    Burdwan Üniversitesi’nde bir akademisyenin, eşi tarafından yayımlanan ses kayıtlarında öğrencilerine cinsel ilişki karşılığı not verdiği ortaya çıktı.
    • DHA
    • 29.07.2020 - 15:39
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    Hint akademisyen cinsel ilişki karşılığında not yükseltti

    Hindistan’ın önde gelen devlet üniversitelerinden Burdwan Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesörü Dr. Angshuman Kar'ın, eşi tarafından yayımlanan ses kayıtlarında öğrencilerine cinsel ilişki karşılığında not verdiği ortaya çıktı.

    Uzun süredir gündemde olan ve yayımlanan ses kayıtlarıyla ortaya çıkan olay ülkede tepkiye neden oldu.

    20 YILDIR GÜNDEMDE

    Aynı zamanda şair de olan profesörün yerel medyada ismi belirtilmeyen eşi, ses kayıtlarıyla birlikte Kar’ın yüksek puan verdiği eski öğrencilerinin listesini ve notlarını da yayımladı.

    Hint akademisyen cinsel ilişki karşılığında not yükseltti #1

    Söz konusu iddiaların 20 yıldır gündemde olduğu da belirtildi.

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