Hint genç, oyun oynamasına izin vermeyen annesini öldürdü

16 yaşındaki bir genç, cep telefonuyla oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla vurarak öldürdükten sonra cesedini 3 gün evde sakladı.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow’da online oyun bağımlısı 16 yaşındaki bir genç, pazar günü sabah yerel saatle 03.00 sıralarında oyun oynamasına izin vermeyen annesini, uyurken babasına ait ruhsatlı tabancayla vurdu.

Annesinin cansız bedenini 3 gün boyunca bir odada saklayan genç, 10 yaşındaki kız kardeşini ise kimseye söylememesi için öldürmekle tehdit etti.

Polis, gencin cesedin kokusunu bastırmak için oda spreyi kullandığını ifade etti.

‘Elektrikçi öldürdü’ dedi

Polis açıklamasına göre, orduda görevli olan baba, olayın yaşandığı gün şehir dışında görevdeydi.

Genç, annesini arayan babasına annesinin eve gelen elektrikçi tarafından öldürüldüğünü söyledi.

İfadeler katili işaret etti

Bunun üzerine babanın, yakınlarına haber verdiği ve olay yerine polis çağırdıkları öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, komşuların ve gencin ifadesini aldıktan sonra cinayeti ortaya çıkardı.

İtiraf etti, tutuklandı

İHA’nın haberine göre polis merkezinde ifadesi alınan genç, suçunu itiraf ettikten sonra çocuk cezaevine gönderildi.

Gencin kız kardeşinin ise büyükannesi ve büyükbabasının yanına gönderildiği belirtildi.