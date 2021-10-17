Euro
10.7467
0.69%
Dolar
9.2611
0.91%
Altın
526.09
-0.78%
Borsa
1.41
-0.16%
Bitcoin
561.729
-0.23%
EXEN Coin
20.32
-3.14%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Hint kadın ilk bebeğini 70 yaşında kucağına aldı

    70 yaşındaki Jivunben Rabari, tüp bebek tedavisiyle 45 yıllık evlat hasretini sonlandırdı.
    • REUTERS
    • 17.10.2021 - 17:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hint kadın ilk bebeğini 70 yaşında kucağına aldı

    Hindistan'ın Gujurat eyaletinde, Kemora köyünde yaşayan 70 yaşındaki Jivunben Rabari ile 75 yaşındaki kocası Maldhari uzun yıllar çocuk hasreti çekti.

    Bebek sahibi olmak isteyen çift, hayallerine bir türlü kavuşamadı.

    DOKTORLARIN UYARISINI DİNLEMEDİLER

    Pes etmeyen çift, doktorların 'ileri yaşta imkansız' uyarısını duymazdan gelerek hayallerine yıllar sonra kavuştu.

    70 YAŞINDA ANNE OLDU

    45 yıldır evli olan çift, tüp bebek yöntemiyle sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

    Yanında eşi, kucağında bebeğiyle kameralara poz veren Hindistanlı kadın, yıllardır hayalini kurduğu o duyguyu ilk kez yaşadı.

    Hint kadın ilk bebeğini 70 yaşında kucağına aldı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir