- Haberler
- Dünya Haberleri
- Hint kadın ilk bebeğini 70 yaşında kucağına aldı
Hint kadın ilk bebeğini 70 yaşında kucağına aldı
70 yaşındaki Jivunben Rabari, tüp bebek tedavisiyle 45 yıllık evlat hasretini sonlandırdı.
- REUTERS
- 17.10.2021 - 17:52
Hindistan'ın Gujurat eyaletinde, Kemora köyünde yaşayan 70 yaşındaki Jivunben Rabari ile 75 yaşındaki kocası Maldhari uzun yıllar çocuk hasreti çekti.
Bebek sahibi olmak isteyen çift, hayallerine bir türlü kavuşamadı.
DOKTORLARIN UYARISINI DİNLEMEDİLER
Pes etmeyen çift, doktorların 'ileri yaşta imkansız' uyarısını duymazdan gelerek hayallerine yıllar sonra kavuştu.
70 YAŞINDA ANNE OLDU
45 yıldır evli olan çift, tüp bebek yöntemiyle sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdi.
Yanında eşi, kucağında bebeğiyle kameralara poz veren Hindistanlı kadın, yıllardır hayalini kurduğu o duyguyu ilk kez yaşadı.