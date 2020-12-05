Euro
9.4762
0.31%
Dolar
7.813
0.53%
Altın
461.42
0.24%
Borsa
1.331
0%
Bitcoin
150.007
1.24%
EXEN Coin
10.80
-4.92%
11ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 11 C

    Hintli tasarımcı, yüzüğe koyduğu elmas ile dünya rekoru kırdı

    Hindistan'da bir tasarımcının 12 bin 638 elmas taşlı yüzüğü dünya rekoru kırdı.
    • DHA
    • 05.12.2020 - 22:35
    • Güncelleme : 05.12.2020 - 22:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hintli tasarımcı, yüzüğe koyduğu elmas ile dünya rekoru kırdı

    Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 25 yaşındaki Harish Bansal’ın tasarımı olan ağırlığı 165 gramın üzerindeki elmas yüzük Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi.

    YÜZÜĞÜ SATMAYACAK

    Tasarımcı, yüzüğü satmayı planlamadığını belirtirken yüzük fikrini iki yıl önce uygulamaya koymaya karar verdiğini belirtti.

    Hintli tasarımcı, yüzüğe koyduğu elmas ile dünya rekoru kırdı #1

    12 BİN 638 PARÇA ELMAS

    Yıllar boyunca pek çok tasarımdan vazgeçtiğini ifade eden Bansal, 12 bin 638 adet elmasla yapılan yüzük için potansiyel alıcıların teklifini geri çevirdiğini söyledi ve " Bizim için bir gurur meselesi. O paha biçilemez" diye konuştu.

    ‘Marigold – Refah Yüzüğü’ olarak adlandırılan tasarımdan önce dünya rekorunun yine Hindistan’da bulunan  7 bin 801 elmaslı bir yüzüğe at olduğu belirtildi.

    Hintli tasarımcı, yüzüğe koyduğu elmas ile dünya rekoru kırdı #2

    Hintli tasarımcı, yüzüğe koyduğu elmas ile dünya rekoru kırdı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir