Hint uzmana göre Delmicron varyantı yok

Koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarının birleşiminden oluşan Delmicron isimli bir mutasyon ortaya çıktığı iddiaları yalanlandı.

Hindistan’da Maharcashtra eyaleti Kovid-19 eylem gücünde yer alan bir uzmanı kaynak gösteren bazı haberlerde Delta ve Omicron’un birleşiminden oluşan Delmicron isimli bir varyant ortaya çıktığı iddiaları yalanlandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) gibi kurumların böyle bir varyanta ilişkin resmi açıklaması yok.

"İKİ VARYANTI TAŞISADA DA YENİ İSİM VERMEK DOĞRU DEĞİL"

Bangalore Tata Genetik ve Toplum Enstitüsü müdürü Dr. Rakesh Kumar Mishra, Delmicron'un yanıltıcı bir terim olduğunu, böyle bir varyantın olmadığını vurguladı. Çok nadir olarak farklı iki Kovid-19 varyantının aynı kişide bulunduğunu ifade eden Mishra, "Aynı kişinin her iki varyantı taşıması son derece nadirdir ve o zaman bile ona yeni bir isim vermek doğru değil” ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR VARYANT YOK"

Dr. Rakesh Mishra, yeni bir varyantın ortaya çıkması durumunda, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni varyanta isim vereceğini belirterek, "Şu anda, bazı ülkelerde iki varyant nedeniyle vakalarda artış yaşanıyor; Omicron ve Delta. Ancak ikisi yeni bir varyant oluşturmuyor" dedi.

Dr. Shashank Joshi’nin “Delta ve Omicron’un ikili yükselişi - Delmicron - Avrupa ve ABD’de minik vaka tsunamilerine neden oldu” ifadeleri farklı yerel basın kuruluşlarında Delmicron’un yeni bir varyant olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Öte yandan uzmanlar birçok ülkede hala yaygın şekilde bulunan Delta varyantı ve hızla dominant hale gelen Omicron için yeni saha verileriyle yeni çalışmalar gerçekleştiriyor.