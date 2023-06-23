Hintli adam bir gecelik ücret ödediği otelde iki yıl konakladı Hindistan'da bir kişi, başkent Delhi'de beş yıldızlı bir otelde tek gecelik ücret ödeyerek iki yıla yakın bir süre kalmayı başardı. İddiaya göre, adamın otele 5 milyon rupi (1 milyon 755 bin tl) üzerinde borcu var.

Hindistan'da ilginç olay...

Indian Express gazetesinin haberine göre adı açıklanmayan adam, başkent Delhi'de tek gecelik bir oda ayırttıktan sonra 30 Mayıs 2019'da otele giriş yaptı ve 22 Ocak 2022'ye kadar orada kaldı.

Soruşturma raporuna göre ödeme yapmamasına rağmen personelden biri kalış süresini uzatmaya devam etti.

Bunun nasıl yapıldığına dair ayrıntılar diğer konukların faturalarıyla oynama veya birini diğeriyle değiştirmeyi içerdiği söyleniyor.

Borcu 5 milyon rupi

Adamın otele 5 milyon rupi (1 milyon 755 bin tl) üzerinde borcu var.

Üst düzey bir polis memuru gazeteye verdiği demeçte, "Otel kurallarına göre, bir konuğun otele 50 bin rupiden fazla borcu varsa, personel konukları bilgilendirmek zorunda. Ancak bu yapılmadı" dedi.

Olayla ilgili herhangi bir tutuklama yapılmadı.