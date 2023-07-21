Hintli kadın, erkek arkadaşını kobraya ısırtarak öldürdü Hindistan'da 15 Temmuz'da aracında cansız bedeni bulunan adamın kız arkadaşı tarafından zehirli bir kobra kullanılarak öldürüldüğü belirlendi.

İHA

Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir cinayet...

Uttarancal eyaletinde yer alan Haldwani kentinde 15 Temmuz'da aracında ölü bulunan 32 yaşındaki Ankit Chauhan'ın kız arkadaşı tarafından zehirli bir kobra kullanılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

İlk olarak karbon monoksit zehirlenmesinden boğularak öldüğü sanılan Chauhan'ın yapılan otopsi sırasında her iki bacağında da yılan ısırığı tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri güvenlik kamerası görüntüleri ve arama kayıtlarından Chauhan'ın kız arkadaşı Mahi Arya'ya ulaştı.

Nepal'e kaçmışlar

Chauhan'ın kız kardeşinin Arya ve arkadaşı Deep Kandpal hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine derinleşen soruşturmada Arya'nın arama geçmişini inceleyen polis ekipleri Ramesh Nath adında bir yılan terbiyecisini numarasını buldu.

Yılan terbiyecisi polise verdiği ifadesinde Arya'nın erkek arkadaşının ölümünü bir kaza süsü vermek istediğini söyleyerek ondan yardım istediğini ve Arya ve Kandpal'ın Chauhan'ı öldürdükten sonra Nepal'e kaçtığını aktardı.

Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.