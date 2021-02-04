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    Hint yetkili, toplantı sırasında su diye dezenfektan içti

    Mumbai'de şişedeki dezenfektanı su sanarak içmeye kalkan yetkilinin zor anları kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 04.02.2021 - 08:42
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 09:07
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    Hint yetkili, toplantı sırasında su diye dezenfektan içti

    Hindistan'da Ramesh Pawar adlı yetkili, masada duran dezenfektan şişesini su şişesi sanarak içmeye kalktı.

    Mumbai kentinde bütçe görüşmeleri toplantısına katılan Pawar, sandalyesine oturduktan sonra masada duran şişeye uzandı.

    SU SANDIĞI ŞİŞEDEKİ DEZENFEKTANI İÇTİ

    Pawar, bir yudum aldığı şişedeki sıvının dezenfektan olduğunu fark ederek hemen tükürdü.

    O anlar kameralara yansırken, Hintli yetkilinin bu hareketi gülüşmelere neden oldu.

    Hintli yetkili, toplantı sırasında su diye dezenfektan içti ViDEO

    Hint yetkili, toplantı sırasında su diye dezenfektan içti #1

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