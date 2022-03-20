Hiroşima'dan Rusya'ya tepki: Ukrayna'da nükleer silah kullanmayın

Eski Belediye Başkanı Akiba, Putin'e çağrıda bulundu. Akiba, olası bir nükleer saldırıdan önce Hiroşima ve Nagazaki'nin ziyaret edilmesini istedi.

Geçmişte nükleer bombalı saldırıya uğrayan Japonya'nın Hiroşima şehrinden Rusya'ya çağrı yapıldı.

Hiroşima eski Belediye Başkanı Akiba Tadatoşi, Ukrayna'ya açtığı savaşta Rusya'yı "nükleer silah kullanmaması" konusunda uyardı.

1945'TEKİ SALDIRILARI HATIRLATTI

ABD'nin 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı nükleer bombaları anımsatan Akiba, mağdurların "canlı cehennemi yaşamaya" maruz kaldığını söyledi.

Akiba, ay başında kamuoyunda imzaya açtığı "liderlerin Ukrayna'da nükleer silaha başvurmamalarını isteyen" dilekçesi sonrası basınla buluştu.

PUTİN'E SESLENDİ: HİROŞİMA VE NAGAZAKİ'Yİ ZİYARET ET

Japonya Dış Muhabirler Kulübü'ndeki (FCCJ) toplantıda Akiba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanma tehdidine tepki gösterdi.

Dünya liderlerinden, "nükleer bir saldırının yol açacağı hasarın gözlemlenmesi için iki şehri ziyaret etmelerini" isteyen Akiba, ülkesine de seslendi.

BAŞBAKAN'A 'LİDERLERİ İKNA ET' ÇAĞRISI

Akiba, Ekim 2021 seçimlerinde Hiroşima seçim bölgesinden meclise giren Japonya Başbakanı Kişida Fumio'ya "Liderleri ikna et" çağrısında bulundu.

DÜNYA LİDERLERİYLE TOPLANTI ÖNERİSİ

Kişida'dan, Putin dahil dünya liderleriyle bir araya gelmesini talep eden Akiba, atom bombası mağdurlarının inançlarını, muhataplarına aktarmasını istedi.

1 Mart'ta duyurduğu dilekçesi şimdiye dek 95 bin imzaya yaklaşan Akiba, 1999-2011 döneminde Hiroşima Belediye Başkanlığı yapmıştı.