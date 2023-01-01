Hırvatistan, Schengen bölgesine dahil oldu

Hem Schengen hem de Euro bölgelerinin üyesi olan ülkede yeni para birimiyle ödeme dönemi başladı.

Bir ülke daha Schengen ve Euro bölgelerine katıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, yeni üye Hırvatistan'a ziyarette bulundu.

Sınır rampaları kaldırıldı

Hırvatistan'ın Slovenya sınırındaki Bregana'ya giden von der Leyen'e, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic eşlik etti.

Hırvatistan'ın Schengen bölgesine dahil olmasıyla gece yarısı itibarıyla Slovenya'daki sınır rampaları kaldırıldı.

Von der Leyen: Bir günde iki büyük adım

Burada açıklamada bulunan von der Leyen, bugünün tarihi bir gün olduğuna işaret ederek, "Bugün, kutlanacak bir gün. AB'nin en genç üyelerinden Hırvatistan, bugün hem Schengen hem de Euro bölgelerine girdi. Bir günde iki büyük adım." dedi.

Euro ile ödeme yapacaklar

Vatandaşların daha serbest seyahat edebileceğini söyleyen von der Leyen, "Hırvatlar ilk defa euro ile ödeme yapacakları bugünü de unutmayacaklar. Euro sizi hem ticaret hem de yatırım anlamında daha güçlü kılacak." diye konuştu.

Araçlar kontrol olmadan geçiyor

Ev sahibi Plenkovic de Hırvatistan'ın bugün stratejik, ulusal ve siyasi hedeflerine ulaştığını kaydederek, "İki adımı bir günde atan ilk ülkeyiz. Bugünden itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Araçlar herhangi bir kontrol olmadan geçiyor. Bekleme ve kalabalık yok." sözlerini sarf etti.

Hırvatistan'ın, Avrupa Birliği'nin sınırı haline geldiğini söyleyen Plenkovic, "Tecrübelerimizi Schengen'in daha da güçlenmesi için kullanacağız." ifadesini kullandı.

"Avrupa bizim evimiz"

Pirc Musar da Hırvatistan'ı tebrik ederek, "Avrupa bizim evimiz ve öyle de kalacak. Bizim sorumluluğumuz onu korumak." dedi.

AA'nın haberine göre, von der Leyen ayrıca, başkent Zagreb'de Plenkovic ile kahve içip, ödemesini euro ile yapacak.

Schengen'in 27'nci ülkesi

Hırvatistan, dün gece yarısı Schengen bölgesinin 27'nci üyesi haline gelirken, aynı zamanda resmi para birimini de kunadan euroya çevirdi.