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    Hırvatistan Schengen bölgesine katıldı

    Avrupa Birliği (AB), Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katıldığını bildirdi.
    • AA
    • 09.12.2021 - 23:47
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    Hırvatistan Schengen bölgesine katıldı

    Avrupa Birliği (AB) İçişleri Bakanları Toplantısı'nda alınan kararı, AB dönem başkanlığını yürüten Slovenya'nın İçişleri Bakanı Ales Hoj duyurdu.

    Hoj, Hırvatistan'ın Schengen müktesebatının tümünü uygulamak için gerekli şartları yerine getirdiğine yönelik AB ülkelerinin mutabakata vardığını bildirdi.

    KONSEY ONAYINDAN SONRA MÜMKÜN OLABİLECEK

    AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılmaya hazır olduğunu söyledi.

    Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılması ve diğer Schengen ülkeleriyle sınır kontrollerini kaldırması, AB Konseyi'nin onayından sonra mümkün olabilecek.

    Hırvatistan Schengen bölgesine katıldı #1

    HIRVATİSTAN PARA BİRİMİ OLARAK AVROYA GEÇMEYİ İSTİYOR

    Para birimi olarak avroya geçmeyi de isteyen Hırvatistan, 2013'te AB üyesi olmuştu. AB Komisyonu da 2019'da Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılmak için gerekli şartları sağladığını açıklamıştı.

    Hırvatistan Schengen bölgesine katıldı #2

    SCHENGEN BÖLGESİ, 26 AVRUPA ÜLKESİNDEN OLUŞUYOR

    Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60'tan fazla ülkenin vatandaşları Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor. 100'ün üzerinde ülkenin vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.

    Hırvatistan Schengen bölgesine katıldı #3

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