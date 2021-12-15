Hırvatistan ve Slovenya’da Omicron varyantı görüldü

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, Omicron varyantı, Balkan ülkeleri Hırvatistan ve Slovenya’da da görüldü.

Tüm dünyada koronavirüs ile mücadele devam ederken, ilk olarak Güney Afrika’da görülen Omicron varyantı, farklı ülkelerde kendisini göstermeye devam ediyor.

Hırvatistan ve Slovenya Sağlık Bakanlıkları tarafından yapılan açıklamada, bu ülkelerde ilk Omicron varyantı vakalarının tespit edildiği bildirildi.

BOSNA HERSEK, SIRBİSTAN VE KARADAĞ’DA GÖRÜLMESİ BEKLENİYOR

Yetkililer, Omicron varyantının yeni yıl tatilinden sonra Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da da görülmesinin beklendiğini ifade ediyor.

SON 24 SAATTE EN YÜKSEK KAYIP BOSNA HERSEK’TE

Hırvatistan'da son 24 saatte 3 bin 71, Slovenya'da 1712, Sırbistan'da 1547, Bosna Hersek'te 684 koronavirüs vakasına rastlandı. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Hırvatistan'da 56, Slovenya'da 10, Sırbistan'da 32, Bosna Hersek'te 81 oldu.