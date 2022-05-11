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    Hırvatistan, Viktor Orban'ın deniz açıklamasına tepki gösterdi

    Orban, "Denizimizi almasalardı, bizim de limanımız olurdu." ifadesini kullandı. Hırvatistan, "Her türlü hak iddiasını kınıyoruz" şeklinde karşılık verdi.
    • 11.05.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 14:05
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    Hırvatistan, Viktor Orban'ın deniz açıklamasına tepki gösterdi

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Hırvatistan ile ilgili açıklaması, iki ülke arasında gerilime yol açtı.

    Avrupa ülkeleri, Rusya'dan petrol alımı konusunu tartışıyor.

    "Denizimizi almamış olsalardı..."

    Başbakan Orban, geçen hafta, Rus petrolünün tedariki konusunda yaptığı açıklamada, Macaristan'ın bir dönem Adriyatik sahillerini kontrolünde bulundurduğunu anımsattı.

    Macar lider, "Denize kıyısı olan ülkeler tankerlerle petrol getirebiliyor. Denizimizi almamış olsalardı, bizim de limanımız olurdu." dedi.

    "Hak iddiasını kınıyoruz"

    Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Orban'ın açıklamaları kınanarak, "Egemen devletlerin topraklarına yönelik her türlü hak iddiasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

    AA'nın haberine göre, açıklamada, Orban'ın Hırvatistan topraklarını hedef alan sözleri üzerine Macaristan'ın Zagreb Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

    Hırvatistan, Viktor Orban ın deniz açıklamasına tepki gösterdi #1

    Rijeka'yı işaret etti

    Bu arada, Orban'ın, Macaristan'ın Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Trianon Antlaşması ile kaybettiği Hırvatistan'ın Adriyatik kenti Rijeka'yı işaret ettiği belirtiliyor.


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