Hırvatistan'da euroya geçiş devam ediyor

AB üyesi ülke, 1 Ocak'ta atılan adımla önemli değişiklikler yaşıyor. Ülke halkı, geçiş sürecinin kendileri için kolay olmasını diledi.

Hırvatistan, hem Schengen hem de Euro bölgelerinin üyesi oldu.

Ülkede artık euro para birimi cinsinden ödemeler yapılıyor.

1 Ocak itibarıyla yaşanan köklü değişimin, birtakım yenilikler sağlaması bekleniyor.

Hırvatistan'da geçiş süreci

Halk, günlük hayatlarını oldukça etkileyecek euro kullanımı konusunda kendilerini bekleyen geçiş sürecinin kolay olmasını temenni ediyor. Resmi para birimi kunadan euroya geçiş süreci 15 Ocak'a kadar devam edecek.

"Para üstü euro olarak veriliyor"

Her iki para birimini de kullanabilen işletmeci Marko Mikulec, kolay bir geçiş süreci beklediğini ifade ederek, "Kasa ve post makinelerini euroya çevirdim. Ödeme ne şekilde olursa olsun para üstü euro olarak veriliyor." dedi.

Eczacı Megi Gruber de vatandaşlardan bazılarının duruma şüpheyle yaklaştığı için hala alışveriş yapmadığını söyleyerek, "Karşımızdaki banka son günlerde açıldığı saatten itibaren yoğun mesai harcıyor." diye konuştu.

"100 kunam kaldı, eurolarım hazır"

Emekli Ivan Bogeljic ise kuna ile yaptığı ödemelerde para üstü olarak euro aldığını belirterek, "Duruma hazırlıklıyım. Sadece 100 kunam kaldı. Eurolarım hazır. Gelecek günlerde her şey rayına oturacaktır." ifadesini kullandı.

Kafede garson olarak çalışan Aleksandar Manojlovic, müşterilerin "şimdilik" kuna ile ödemeye devam ettiklerini anlatarak, "Bunu 15 Ocak'a kadar yapabilecekler. Sonra kuna kalmayacak. Bence herkes bir an önce bankalara gidip ellerindeki kunaları euroya çevirmeli." dedi.

Bosna Hersek için avantaj

Hırvatistan'ın 1 Ocak itibarıyla Schengen bölgesine dahil olmasının ise komşu ülke Bosna Hersek için büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

Bosna Hersek Sınır Polisi Müdür Danışmanı Svevlad Hoffman, Hırvatistan'ın Schengen'e dahil olmasının kendileri için çok avantajlı olduğunu vurgulayarak, "Bosna Hersek vatandaşları, Hırvatistan sınırındaki kontrolleri geçtikten sonra diledikleri AB ülkesine bekleme yapmadan geçiş yapabilecek. Bu son derece önemli bir durum." dedi.

Bekleme süresi uzayabilir

Schengen bölgesinden önceki son duraklardan birisi haline gelen Bosna Hersek'te geçici süre uzun araç kuyruklarının oluşabileceğine dikkati çeken Hoffman, "Hırvatistan tarafından tam bir alışma sağlanana kadar araçların sınırda bekleme süresi uzayabilir." diye konuştu.

Bosna Hersek Dış Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamada da Hırvatistan'ın Schengen'e girmesinin ülkeleri üzerinde bazı etkileri olacağına işaret edilerek, "Bu bağlamda, daha sıkı kontroller uygulanacaktır." ifadesi yer aldı.

Hırvatistan ile 17 sınır geçişi var

Schengen bölgesinin sınır kontrolü bulunmayan bir alan olduğu anımsatılan açıklamada, "Bosna Hersek'in, Hırvatistan ile 17 sınır geçişi var. Bu geçişlerden 2 tanesinde AB için her türlü eşyanın uluslararası geçişi yapılmaktadır. Dolayısıyla bu anlamda da kontroller artacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

2013'te AB üyesi oldu

AB'ye 2013'te üye olan Hırvatistan, 1 Ocak'ta Schengen bölgesinin 27'nci üyesi haline gelirken, aynı zamanda resmi para birimini de kunadan euroya çevirdi.

Hırvatistan, AB'ye katıldığı 2013'ten bu yana Schengen kurallarını parça parça uygulamaya koydu. Hırvatistan, Schengen'e dahil olmanın mal ve hizmetlerin serbest, hızlı ve daha ucuz dolaşımı sayesinde ülke ekonomisine olumlu yansıyacağını, rekabet gücünü artıracağını düşünüyor. Ülke, ayrıca Schengen üyesi olarak turizm gelirlerinin de artacağını tahmin ediyor.

AB'de euro kullanan 20'nci ülke

Hırvatistan hükümeti, 1 Ocak'tan itibaren ülke sınırlarının kara, demir ve deniz yoluyla yapılan ulaşım ve taşımacılığın, Schengen kurallarına uygun hale getirileceğini açıklarken, havalimanlarının tam olarak hazır hale gelmesi için 26 Mart 2023 tarihini belirlemişti.

AA'nın haberine göre, Hırvatistan aynı zamanda AB'de euro kullanan 20'nci ülke oldu.