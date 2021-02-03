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    Hırvatistan'da kısıtlamalara karşı protesto

    Pandemi sebebiyle zor durumda olduklarını belirten iş yeri sahipleri, kısıtlamaların kaldırılması talebiyle protesto gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 03.02.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 17:22
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    Hırvatistan'da kısıtlamalara karşı protesto

    Hırvatistan halkı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaları protesto etmeye başladı.

    Zagreb'te yaşayan binlerce kişi sokaklara döküldü.

    EKONOMİ BAKANINA İSTİFA ÇAĞRISI

    Başkentin ana meydanında toplanan iş yeri sahipleri, günlük vaka sayısının azalması ile birlikte hükümetin kafe, bar, mağaza, kafeterya, spor salonları ve diğer işletmelerin açılmasına izin verilmesini talep etti.

    Salgın nedeniyle zor durumda olduklarını belirten protestocular, destek beklediklerini ifade ederek Ekonomi Bakanı Tomislav Coric'i de istifaya çağırdı.

    Protestoda katılımcıların maske taktığı, ancak sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

    Hırvatistan'da kısıtlamalara karşı protesto VİDEO

    ÜLKEDEKİ VAKA SAYILARI

    Hırvatistan'da son 24 saatte 730 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 233 bin 637'ye yükseldi. Son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısı 5 bin 88 oldu.

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