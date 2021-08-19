Hırvatistan'dan Afgan göçmen açıklaması: Türkiye yine AB'ye yardım eder

Afganistan’da gelişen olayların ardından ortaya çıkan göç trafiğini değerlendiren Davor Bozinovic, “Türkiye, Suriye'de olduğu gibi Afganistan konusunda da AB'ye destek olacaktır” dedi.

Afganistan’da, ABD’nin çekilişi ile Taliban’ın ilerleyişi hız kazandı.

Taliban’ın 20 yıl sonra Kabil’de kontrolü ele almasının ardından, Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti.

Gelişen olaylar, vatandaşlar arasında endişeye neden oldu.

Afganistan’da değişen durum, yeni bir göç dalgası ortaya çıkardı.

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, başkent Zagreb’de düzenlediği basın toplantısında hem Afganistan’da yaşanan gelişmeler hem Belarus sınırındaki göç krizi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“ÇATIŞMA ORTAMINDAN GELEN GÖÇMENLERİN YARDIMA İHTİYACI VAR”

Bozinovic’in basın toplantısında öne çıkan konulardan biri, Türkiye ile Avrupa Birliği'nin (AB) göç konusundaki iş birliği oldu.

21’inci yüzyılın en önemli sorunlarından birinin göç olduğuna dikkat çeken Bozinovi, göçün yasal ve güvenli hale getirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Çatışma ortamlarından gelen göçmenlerin bizim, özellikle de bu bölgelere yakın ülkelerin yardımına ihtiyacı var. Maddi nedenlerden ötürü yapılan göçlerle bu göç dalgalarını karıştırmamak gerekir." dedi.

“TÜRKİYE AFGANİSTAN KONUSUNDA DA AB’YE DESTEK OLACAKTIR”

Yasa dışı göçün engellenmesi noktasında Türkiye ile iş birliğine vurgu yapan Bozinovic, “Türkiye, Suriye'de olduğu gibi Afganistan konusunda da AB'ye destek olacaktır. Türkiye AB'nin ortağıdır ve öyle kalmalıdır." sözlerini kaydetti.

Ayrıca Bozinovic, AB’nin Afganistan çevresindeki ülkelere göç konusunda yardımcı olacağını belirtti.

8 BİN 500 KAÇAK GÖÇMEN ENGELLENDİ

2021 yılında Hırvat sınır polisinin 8 bin 500 kaçak göçmenin ülkeye girmesine engel olduğunu belirten Bozinovic, bu göçmenlerin 4 bin 400'e yakınının Afganistan ve Pakistan'dan geldiğini ifade etti.

AB ÜLKELERİ İÇİN KABUL EDİLEMEZ

Açıklamasında göçmenleri siyasi bir baskı aracı kullanan Belarus yönetimini kınayan Bozinovic, bu durumun AB ülkeleri için kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Belarus’un sergilediği tutumdan Litvanya, Letonya ve Polonya’nın fazlaca etkilendiğini belirterek, AB'nin dış sınırlarını kararlı bir şekilde koruması gerektiğinin altını çizdi.

HIRVATİSTAN 20 AFGAN KABUL EDECEK

Bozinovic, gelecek hafta AB üyesi ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla Afganistan'daki krize ilişkin toplantı düzenleneceğini belirtti.

Afganistan’daki AB kurumlarında görev yapan 20 Afgan’ın ülkeye kabul edileceğini belirten Bozinovic, şu ifadeleri kullandı:

"Dün AB içişleri bakanları ile yaptığımız toplantıda, göçmenlerin Avrupa ülkelerinin sınırlarına dayandığı 2015'teki senaryonun tekrarlanmaması gerektiği konusunda uzlaştık. Zira bu ne AB ne de göçmenlerin geldiği ülkeler için çözüm yolu olabilir.

Afganistan'daki yeni yönetimin savunmasız gruplara, özellikle kadın ve kız çocuklarına yönelik tutumu endişe verici. AB, bu insanlara yardımcı olmak için Birleşmiş Milletler aracılığıyla çalışmalarına devam edecektir.”