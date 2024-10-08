Hizbullah: İsrail istihbarat birimini vurduk Hizbullah, yaptığı açıklamada Tel Aviv'in banliyölerinde bulunan bir İsrail askeri istihbarat birimini füzelerle vurduğunu açıkladı.

İHA

İsrail'İn Gazze ve Lübnan'daki katliamlarına Hizbullah roketlerle cevap vermeye çalışıyor.

Bu kapsamda Hizbullah’tan İsrail’e bir misilleme saldırısı daha geldi.

"İSTİHBARAT BİRİMİNİ VURDUK"

Hizbullah’tan yapılan açıklamada, Tel Aviv'in banliyölerinde bulunan bir İsrail askeri istihbarat biriminin füzelerle hedef alındığı bildirildi.

Saldırıyı doğrulayan İsrail ordusu Hizbullah’ın Lübnan’dan 5 füze fırlattığını açıklarken, füzelerin bazılarının etkisiz hale getirildiği bazılarının ise açık bir alana düştüğü belirtildi.

Can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Hizbullah’ın son saldırısının İsrail ordusunun Beyrut'ta bulunan Hizbullah'ın istihbarat merkezini vurduğunu açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)