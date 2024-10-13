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Hizbullah İsrail'de Golani üssünü vurdu

Hizbullah İsrail'de Golani üssünü vurdu Hizbullah'ın İsrail'de bulunan Golani üssüne saldırısında 3 İsrail askerinin öldüğü, 67 yaralının olduğunu bildirildi.. Arap medyasındaki haberlere göre ise İsrail Genelkurmay Başkanı'nın da öldüğü iddia edildi..