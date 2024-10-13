İsrail'in Lübnan'da başlattığı bombardımanın ardından Lübnan’daki Hizbullah Hareketi karşılık vermeye devam ediyor.
Son saldırı İsrail'deki Golani üssü oldu..
Hayfa'nın güneyindeki Kayserya kenti yakınlarındaki Binyamina bölgesine patlayıcı yüklü kamikaze tipi İHA isabet etti.
DEMİR KUBBE ARACI TESPİT EDEMEDİ, ALARM ÇALMADI
Haaretz'in haberine göre, İsrail ordusunun, Lübnan'dan ateşlendiğini öne sürdüğü İHA saldırısında, savunma sistemlerinin aracı tespit etmediği, saldırı alarmlarının çalmadığı kaydedildi.
3 ÖLÜ 69 YARALI
Saldırıda 3 İsrail askerinin öldüğü, 67 yaralının olduğu belirtildi.
HELİKOPTERLER SEVK EDİLDİ
Sosyal medyada, bölgeye çok sayıda ambulans ve helikopterin sevk edildiği görüntüler paylaşıldı.
Yaralı askerler helikopterlerle hastanelere sevk edildi..
İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜ İDDİASI
Arap medyasındaki haberlere göre, İsrail Genelkurmay Başkanı'nın saldırıda hayatını kaybettiği iddiasında bulunuldu..
SALDIRI SIRASINDA İSRAİL ASKERLERİ BİR ARADAYDI
Saldırı sırasında üsteki İsrail askerlerinin yemek salonunda bir arada olduğu belirtildi.
HİZBULLAH'TAN SİVİLLERE UYARI
Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Siviller askeri üstlerden uzaklaşsın" uyarısı yapıldı..
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