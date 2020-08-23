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    Hizbullah, İsrail'e ait İHA'yı düşürdü

    Hizbullah, İsrail'e ait İHA'yı düşürdü

    Lübnan'da Hizbullah, İsrail'e ait bir İHA'yı düşürdüğünü belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2020 - 03:50
    • Güncelleme : 23.08.2020 - 03:50
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    Hizbullah, İsrail'e ait İHA'yı düşürdü

    Hizbullah, Lübnan’da Ayta al-Shaab kasabası yakınlarında Lübnan hava sahasına giren İsrail‘e ait İHA’yı düşürdüğünü açıkladı.

    Hizbullah'ın vurduğu İHA'yı ele geçirdiği ifade edildi.

    Hizbullah, İsrail e ait İHA yı düşürdü #1

    HİZBULLAHIN BİLGİ ELDE ETTİĞİNE DAİR BİR ENDİŞE YOK

    ​İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee konuya ilişkin yaptığı açıklamada, rutin faaliyetler sırasında Lübnan'ın sınırında bir İHA'nın düştüğünü aktardı.

    Adraee, Hizbullah'ın İHA'dan herhangi bir bilgi elde ettiğine dair bir endişe olmadığını ifade etti.

    Hizbullah, İsrail e ait İHA yı düşürdü #2

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