Hizbullah'tan İsrail'e İHA'lı ve roketli saldırı İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İHA ve roketlerle İsrail'e ait askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi.

İHA

İsrail ile Hizbullah arasında gerilim tırmanıyor...

Son olarak, Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Hayfa, Ma'alot Tarshiha ve Safed şehirlerine insansız hava aracı (İHA) ve roketlerle saldırı düzenlendiği duyuruldu.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E MİSİLLEME

İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah’tan İsrail’e bir misilleme daha geldi. Hizbullah, internet uygulaması Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Hayfa şehrinin güneyindeki bir askeri üssün İHA’lar ile vurulduğunu bildirdi.

Ma'alot Tarshiha ve Safed şehirlerindeki İsrail askerlerinin roket saldırıları ile hedef alındığı bildirilirken, İsrail ordusu ise Tiberya kentine de saldırı düzenlendiğini açıkladı.

11 KİŞİ YARALANDI

İsrail basınında yer alan haberlere göre Hayfa’da 10, Tiberya’da 1 kişinin yaralandığı bildirildi. 300 bin nüfusuyla İsrail’in kuzeyindeki en büyük şehir olan ve bir limana, petrol rafinerisine ve sanayi komplekslerine ev sahipliği yapan Hayfa'nın Hizbullah tarafından vurulması İsrail’de endişeye neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)