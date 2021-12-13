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    Hocavend’de Ermeni futbolcular, Azerbaycan bayrağına bastı

    Yerel bir Ermeni futbol takımındaki oyuncular, sahaya çıkmadan önce yere serdikleri Azerbaycan bayrağının üzerine bastı. Futbolcuların yaptığı hareket, sosyal medyada alay konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 13:17
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    Hocavend’de Ermeni futbolcular, Azerbaycan bayrağına bastı

    Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni işgalinden kurtarılan Hocavend’de, Ermeni futbolcular tarafından kışkırtıcı bir olaya imza atıldı.

    İşgal kuvvetlerinin sahadan başarılı operasyonlar ile silindiği Hocavend’de oynanan futbol karşılaşmasında, yerel bir Ermeni takımının oyuncuları Azerbaycan bayrağını yere serdi.

    BAYRAĞA BASIP SAHAYA ÇIKTILAR

    Futbolcular teker teker bayrağın üzerine basıp, ayaklarını silerek o anları kamera ile kayıt altına aldı.

    Azerbaycan bayrağına yaptıkları saygısızlık ile sahaya çıkan futbolcuların görüntüleri, sosyal medyada da büyük tepki topladı.

    Hocavend’de Ermeni futbolcular, Azerbaycan bayrağına bastı VİDEO

    ALAY KONUSU OLDU

    Öte yandan, Ermenistan kuvvetlerinin savaş meydanında ganimetleri bırakarak kaçtığı anlar hala hafızalardayken, futbolcuların yaptığı davranış sosyal medyada alay konusu oldu.

    Hocavend’de Ermeni futbolcular, Azerbaycan bayrağına bastı #1

    Hocavend’de Ermeni futbolcular, Azerbaycan bayrağına bastı #2

    Hocavend’de Ermeni futbolcular, Azerbaycan bayrağına bastı #3

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