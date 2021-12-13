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Hocavend’de Ermeni futbolcular, Azerbaycan bayrağına bastı

Hocavend’de Ermeni futbolcular, Azerbaycan bayrağına bastı

Yerel bir Ermeni futbol takımındaki oyuncular, sahaya çıkmadan önce yere serdikleri Azerbaycan bayrağının üzerine bastı. Futbolcuların yaptığı hareket, sosyal medyada alay konusu oldu.