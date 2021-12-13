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- Hocavend’de Ermeni futbolcular, Azerbaycan bayrağına bastı
Hocavend’de Ermeni futbolcular, Azerbaycan bayrağına bastı
- Haber Merkezi
- 13.12.2021 - 13:07
- Güncelleme : 13.12.2021 - 13:17
Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni işgalinden kurtarılan Hocavend’de, Ermeni futbolcular tarafından kışkırtıcı bir olaya imza atıldı.
İşgal kuvvetlerinin sahadan başarılı operasyonlar ile silindiği Hocavend’de oynanan futbol karşılaşmasında, yerel bir Ermeni takımının oyuncuları Azerbaycan bayrağını yere serdi.
BAYRAĞA BASIP SAHAYA ÇIKTILAR
Futbolcular teker teker bayrağın üzerine basıp, ayaklarını silerek o anları kamera ile kayıt altına aldı.
Azerbaycan bayrağına yaptıkları saygısızlık ile sahaya çıkan futbolcuların görüntüleri, sosyal medyada da büyük tepki topladı.
Hocavend’de Ermeni futbolcular, Azerbaycan bayrağına bastı VİDEO
ALAY KONUSU OLDU
Öte yandan, Ermenistan kuvvetlerinin savaş meydanında ganimetleri bırakarak kaçtığı anlar hala hafızalardayken, futbolcuların yaptığı davranış sosyal medyada alay konusu oldu.