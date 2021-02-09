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- Hollanda, 10 yılın ilk büyük kar fırtınasını yaşadı
Hollanda, 10 yılın ilk büyük kar fırtınasını yaşadı
- Haber Merkezi
- 09.02.2021 - 10:45
- Güncelleme : 09.02.2021 - 11:01
Hollanda, 10 yılın ardından yeniden kar fırtınasıyla tanıştı.
Ülkede etkili olan kar yağışı nedeniyle koronavirüs aşılama ve test merkezleri kapatıldı.
HOLLANDA'DA UZUN ARADAN SONRA KAR FIRTINASI
"Darcy" fırtınasının etkisi altındaki ülkede ulaşım kesintiye uğradı, Almanya ile demiryolu seferleri askıya alındı. İnsanlardan, seyahat etmekten kaçınmaları istendi.
Kırmızı kodlu hava durumu uyarısında, rüzgarın hızının saatte 90 kilometreye kadar çıktığı belirtildi.
Hollanda, 10 yılın ilk büyük kar fırtınasını yaşadı ViDEO
UÇUŞLAR ETKİLENDİ
Ülkenin bazı kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaşırken, Hollandalılar beyaz örtünün üzerinde eğlenmenin tadını çıkardı.
Eindhoven Havaalanı kapatılırken, gelen uçuşlar Almanya'ya yönlendirildi. Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı ise yolcuların gecikmelerle karşılaşabileceği uyarısında bulundu.
SON KAR FIRTINASI 2010'DA YAŞANDI
Hollanda merkezli hava tahmini sitesi Weer, "Uzun zamandır ilk kar fırtınası... Son kar fırtınası Ocak 2010'da gerçekleşti." bilgisini paylaştı.
Hollanda'da sıfırın altında sıcaklıkların, gelecek 10 gün devam edeceği öngörülüyor.