Hollanda, 13 Omicron vakası tespit etti

Güney Afrika'dan Amsterdam'a giden yolcular arasında Omicron vakalarına rastlandı. Sağlık Bakanı De Jonge, "Buzdağının görünen kısmı" yorumunda bulundu.

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron, yayılmaya devam ediyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a Güney Afrika'dan iki uçuşla gelen bazı yolcularda Omicron tespit edildi.

13 OMICRON VAKASI ORTAYA ÇIKTI

13 yolcuda görülen yeni varyantın, test sonucu pozitif çıkan 61 yolcu arasında yer aldığı kaydedildi. İki uçuşta toplamda yaklaşık 600 yolcunun bulunduğu belirtildi.

Ulusal Sağlık Enstitüsü (RIVM), "Halen devam eden araştırmamızda, pozitif testler arasında şimdiye kadar 13 Omicron varyantı vakası bulduk." açıklamasında bulundu.

"BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, Rotterdam'da düzenlediği basın toplantısında, Hollanda'da daha fazla Omicron kaynaklı vakanın ortaya çıkabileceğini söyledi ve "Bu muhtemelen buzdağının görünen kısmı olabilir." dedi.

Birçok Avrupa ülkesi halihazırda tırmanışa geçen koronavirüs vakalarına karşı mücadele verirken, son olarak ortaya çıkan Omicron varyantı, salgın konusundaki endişeleri artırmış durumda.