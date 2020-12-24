Hollanda Başbakanı Rutte'yi tehdit eden kişiye hapis cezası

Hollanda’da mahkeme, Başbakan Mark Rutte’yi ölümle tehdit eden kişiye 45 gün hapis cezası verdi.

Hollanda'da, Başbakanı Mark Rutte’yi mektupla tehdit eden şahsın cezası belli oldu.

Holllanda ulusal basınında çıkan haberlerde, mahkeme, Rutte’ye elektronik posta üzerinden ölüm tehdidinde bulunmaktan kişiyi 45 gün hapis cezasına çarptırtı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRINI AŞTI"

Mahkemenin gerekçe olarak da 50 yaşındaki kişinin ifade özgürlüğünde sınırı aştığını gösterdi.

Haberlerde, bu kişinin Rutte’yi diktatör olarak gördüğü ve ülkeyi kurtarmak için gerilla savaşına ihtiyaç olduğuna inandığı ifade edildi.