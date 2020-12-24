Euro
9.2425
-0.94%
Dolar
7.5647
-0.99%
Altın
457.05
-0.65%
Borsa
1.426
0.59%
Bitcoin
177.771
-1.57%
EXEN Coin
10.46
-3.14%
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 10 C
    Hollanda Başbakanı Rutte'yi tehdit eden kişiye hapis cezası

    Hollanda Başbakanı Rutte'yi tehdit eden kişiye hapis cezası

    Hollanda’da mahkeme, Başbakan Mark Rutte’yi ölümle tehdit eden kişiye 45 gün hapis cezası verdi.
    • AA
    • 24.12.2020 - 22:00
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 22:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Hollanda'da, Başbakanı Mark Rutte’yi mektupla tehdit eden şahsın cezası belli oldu.

    Holllanda ulusal basınında çıkan haberlerde, mahkeme, Rutte’ye elektronik posta üzerinden ölüm tehdidinde bulunmaktan kişiyi 45 gün hapis cezasına çarptırtı.

    "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRINI AŞTI"

    Mahkemenin gerekçe olarak da 50 yaşındaki kişinin ifade özgürlüğünde sınırı aştığını gösterdi.

    Haberlerde, bu kişinin Rutte’yi diktatör olarak gördüğü ve ülkeyi kurtarmak için gerilla savaşına ihtiyaç olduğuna inandığı ifade edildi.

    Hollanda Başbakanı Rutte yi tehdit eden kişiye hapis cezası #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir