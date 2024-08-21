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Hollanda Başbakanı'ndan Gazze'de derhal ateşkes çağrısı

Hollanda Başbakanı'ndan Gazze'de derhal ateşkes çağrısı Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmeden sonra Gazze'de derhal ateşkes ve Gazze'ye daha fazla insani yardım geçişinin sağlanması çağrısı yaptı.