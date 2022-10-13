Hollanda basınından, Türkiye'nin arabuluculuk rolüne övgü

Savaşın başından bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk rolünü üstlendiğine işaret edildi. Ankara'nın hem Kiev hem de Moskova ile diyaloğu sürdürdüğü belirtildi.

Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolü, dünyanın dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

Hollanda'nın kamu haber ajansı NOS, Ankara'nın diplomatik çabalarına vurgu yaptı.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana arabuluculuk rolü üstlendiği belirtilerek, başta tahıl anlaşması ve esir takası olmak üzere barış görüşmelerinde alınan role övgüde bulunuldu.

"Arabuluculuk rolünü Erdoğan üstlendi"

NOS'taki haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'daki görüşmede Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini ele alacağı belirtildi.

Erdoğan'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana arabuluculuk rolünü üstlendiği vurgulanan haberde, diğer NATO üyelerinin aksine, Türkiye’nin Ukrayna’ya destek verirken, Rusya ile iyi ilişkilerini sürdürmesine dikkat çekildi.

Ateşkes için temaslar devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun hafta başında yaptıkları görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında ateşkes sağlanması noktasında görüş birliğinde olduğu kaydedildi.

Haberde, Türkiye'nin Rusya'ya karşı ağır yaptırımlara katılmamasına karşın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhakını reddettiği hatırlatıldı.

Türkiye, tahıl anlaşmasında önemli rol oynadı

AA'nın aktardığına göre, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nde önemli rol oynadığına dikkat çekilen haberde, küresel gıda krizinin önüne geçen tahıl sevkiyatı anlaşmasının Türkiye'nin koordinasyonunda yürütüldüğü aktarıldı.

Esir değişimi, Türkiye'nin sayesinde gerçekleşti

Haberde ayrıca, Ukrayna-Rusya arasındaki esir değişiminin Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleştiği belirtildi.

Türkiye'nin arabuluculuğundaki Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin tepkisinin ne olacağının bilinmediği ifade edildi.