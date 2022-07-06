İklim politikalarını protesto eden çiftçiler, zincir marketlere ait gıda dağıtım merkezlerinin önünü kapattı. Birçok marketteki raflar boş kalırken, çevrimiçi siparişler de iptal edildi.

Hollanda çiftçilerin protestosuna ve sonrasında marketlerde yaşanan boş raf görüntülerine sahne oldu.

Hükümetin iklim politikalarına tepki gösteren çiftçiler, ülkedeki gıda dağıtım merkezleri, posta dağıtım merkezleri, köprüler, limanlar ve havalimanlarına giden otoyolları kapattı.

Gıda dağıtım merkezlerinin önü kapatıldı

İklim ve azot salınımına ilişkin politikalarını protesto eden çiftçiler, traktörlerini zincir marketlerin gıda dağıtım merkezlerinin önüne çekti.

Alberth Heijn, Jumbo, ALDI, Lidl, Vomar dahil birçok firmanın yaklaşık 20 merkezinin girişini kapatan çiftçiler, hükümetten azot politikalarını gözden geçirmesini talep etti.

Hollanda çiftçilerin protestosu, zincir marketleri vurdu ViDEO

Tedarik aksayınca raflar boş kaldı

Hollanda'nın en büyük zincir marketi Albert Heijn başta olmak üzere birçok market, çevrimiçi siparişlerin iptal edildiğini ve tedariklerin aksayacağını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, market raflarının boş kaldığına ilişkin anlar yer aldı.

Meyve, sebze ve diğer çok sayıda ürün tükenirken, tedarikteki aksamalar nedeniyle yeni ürünler raflara dizilemedi.

Milyonlarca euro zarar

Hollanda Gıda Firmaları Birliği (CBL), protestoların kabul edilemez olduğunu belirterek, çiftçilerden eylemlerine son vermelerini istedi.

Gıda tedarik zincirinin kopması ve gerekeli saklama koşullarının oluşmaması sebebiyle birçok yiyeceğin bozulacağına dikkat çeken CBL, blokajların milyonlarca euro zarara sebep olacağını hatırlattı.

Hükümete suçlama: Tarım ve çiftçilik yapılamaz hale geldi

Hollanda'da hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından, ülkenin çoğu bölgesinde emisyon salınımını yüzde 70, bazı bölgelerinde ise yüzde 95 azaltma hedefi koymuştu.

AA'da yer alan bilgiye göre, çiftçiler, hayvan sayısının azaltılmasını isteyen hükümetin, tarım ve çiftçilik faaliyetlerini yapılamaz hale getirdiğini düşünüyor.