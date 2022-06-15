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    Hollanda, işçi açığını ülke dışından kapatmayı hedefliyor

    Hollanda, işçi açığını ülke dışından kapatmayı hedefliyor

    Sektörlerdeki açığı gidermek isteyen Hollanda, gözünü diğer ülkelere çevirdi. Fransa'nın sorunlu bölgelerindeki işsiz gençlere kapıların açılabileceği önerisi ortaya atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 09:23
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    Avrupa kıtası, son dönemde iş gücü açığındaki sorunlarla gündeme geliyor.

    Sorunun giderilmesi için farklı ülkelerden insanların ülkeye alınması tartışılıyor.

    Böyle bir dönemde Hollanda, çalışan insan eksikliğini Fransa'dan gidermeyi hedefliyor.

    "Fransa'nın sorunlu gençleri Hollanda'da çalışsın"

    Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Karien van Gennip, ülke basınından AD gazetesine verdiği demeçte, "Fransa'nın sorunlu mahallelerinden işsiz gençlerin gelip Hollanda'da çalışabileceğini" söyledi.

    Kuzey Afrika ve Avrupa'nın dışındaki diğer bölgelerden göçmen alma planlarına karşı çıkan Van Gennip, kabinenin Fransa'daki gençlerle ilgili durumu henüz değerlendirmediğini de dile getirdi.

    Tepki çeken öneri

    Haberde, "Hollanda Temsilciler Meclisi, onun düşüncesine öfkeyle tepki gösterdi. Fikir çarpıcı: Fransız banliyöleri, yüksek suç oranlarıyla ünlü." denildi.

    Bakan van Gennip'e göre, "sorunlu" insanların çalışması, onların "doğru yola girmesine" yardımcı olabilir.

    "Banliyölerde genç işsizlik yüksek"

    "Fransa'da, özellikle banliyölerde gerçekten yüksek oranlarda genç işsizlik var." diyen van Gennip, şöyle konuştu:

    "Burada bildiğimizden çok daha yüksek. Bu Fransızlara veya örneğin okuldan ayrılan İspanyollara, burada konaklama endüstrisinde veya bahçıvanlıkta çalışmalarına izin vermek için yatırım yaptığımızı hayal edebiliyorum."

    "Fransa yanıyor ve sorunlu gençleri getirmek istiyorsunuz"

    Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Leon de Jong, söz konusu öneriye tepki göstererek, "Fransa yanıyor ve bu sorunlu gençleri buraya getirmek istiyorsunuz. İnanılmaz." dedi.

    Hollanda, işçi açığını ülke dışından kapatmayı hedefliyor #1
    Hollanda, işçi açığını ülke dışından kapatmayı hedefliyor #2


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