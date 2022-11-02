Laheyn Büyükelçiliğine yürümek isteyen PKK sempatizanlarına geçit vermeyen Hollanda polisi, atlarını teröristlerin üzerine sürdü.

Türkiye'nin yıllardır mücadele verdiği PKK terör örgütünün sempatizanları, belirli ülkelerde eylemlerine devam ediyor.

PKK sempatizanları bu kez Hollanda'daki Türkiye'nin Laheyn Büyükelçiliğine yürümek istedi.

Kalabalık şekilde sloganlar atarak Büyükelçiliğe gitmeye çalışan teröristler, Hollanda polisini geçemedi.

Teröristleri atla ezdiler

Polis ekipleri harekete geçerek eylemcilere izin vermedi. Polisler, atlarını teröristlerin üzerine sürdü.

Bir diğer yandan, yaşanan dehşet olayda 12 PKK yandaşı polis tarafından gözaltına alınırken, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

Hollanda polisi PKK yandaşlarını atla ezdi VİDEO