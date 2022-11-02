Petrol
94.87
0.23%
Euro
18.4303
0.39%
Dolar
18.6211
0.19%
Altın
991.74
0.66%
Borsa
4092
0.91%
Bitcoin
385.083
-0.04%
BTXN Coin
10.18
-1.92%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C
    Hollanda polisi PKK yandaşlarını atla ezdi

    Hollanda polisi PKK yandaşlarını atla ezdi

    Laheyn Büyükelçiliğine yürümek isteyen PKK sempatizanlarına geçit vermeyen Hollanda polisi, atlarını teröristlerin üzerine sürdü.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 15:41
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 15:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'nin yıllardır mücadele verdiği PKK terör örgütünün sempatizanları, belirli ülkelerde eylemlerine devam ediyor.

    PKK sempatizanları bu kez Hollanda'daki Türkiye'nin Laheyn Büyükelçiliğine yürümek istedi.

    Kalabalık şekilde sloganlar atarak Büyükelçiliğe gitmeye çalışan teröristler, Hollanda polisini geçemedi.

    Teröristleri atla ezdiler

    Polis ekipleri harekete geçerek eylemcilere izin vermedi. Polisler, atlarını teröristlerin üzerine sürdü.

    Bir diğer yandan, yaşanan dehşet olayda 12 PKK yandaşı polis tarafından gözaltına alınırken, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

    Hollanda polisi PKK yandaşlarını atla ezdi VİDEO

    Hollanda polisi PKK yandaşlarını atla ezdi #1

    Hollanda polisi PKK yandaşlarını atla ezdi #2

    Hollanda polisi PKK yandaşlarını atla ezdi #3


    Tekirdağ’da, anne ile 6 aylık kızının öldüğü kazada şoför ehliyetsiz çıktı
    3. Sayfa

    Tekirdağ’da, anne ile 6 aylık kızının öldüğü kazada şoför ehliyetsiz çıktı

    Hollanda polisi PKK yandaşlarını atla ezdi
    Dünya

    Hollanda polisi PKK yandaşlarını atla ezdi

    Bu kripto para onun hayatını değiştirdi!
    Advertorial

    Bu kripto para onun hayatını değiştirdi!

    Görüş Bildir