Hollanda: Rus gazından tamamen kurtulacağız

Hükümet, Rusya'dan kömür, petrol ve gaza olan bağımlılığı hızlı bir şekilde azaltmayı hedeflediklerini duyurdu.

Birçok Batılı ülke gibi Hollanda da Rusya'dan enerji alanında bağımsızlığını ilan etmek için yıl sonunu işaret etti.

Hükümetten konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2022 sonuna kadar Rus gazı alımının tamamen durdurulmasının hedeflendiği vurgulandı.

Hollanda'dan Rus gazı kararı

Açıklamada, Rus gazı alımını durdurabilmek için hükümetin enerji tasarrufu, sürdürülebilirlik ve diğer ülkelerden daha fazla enerji ithalatına odaklanacağı belirtildi.

Açıklamada, bunu yaparak Rus gazından tamamen kurtulabilecekleri ifade edildi.

2022 sonu hedefi

Rusya'dan gelen kömür, petrol ve gaza olan bağımlılığı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde azaltmak için ulusal ve Avrupa düzeyinde aktif olarak çalışıldığı ifade edilen açıklamada, hükümetin bu yılın sonuna kadar ülkenin Rus fosil yakıtlarından bağımsız olmasını hedeflediği kaydedildi.

AA'nın haberine göre; Avrupa Birliği (AB) ülkeleri gibi, Hollanda’nın da en geç 11 Ağustos 2022'den itibaren Rusya'dan kömür ithal etmeyeceği bilgisi paylaşıldı.